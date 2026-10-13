Webuild, alla Galleria Borghese conclusa la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti

ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa alla Galleria Borghese di Roma la mostra “Metamorfosi. Ovidio e le arti”, un viaggio tra i capolavori artistici dal Rinascimento all'età contemporanea. L’iniziativa si inserisce nell’”Agenda Cultura” di Webuild, il programma del Gruppo che promuove la cultura come motore di crescita e identità e valorizza il patrimonio artistico e il principio del “costruire secondo bellezza”. fsc/gtr