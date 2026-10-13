Via libera dal Parlamento allo scostamento di bilancio

ROMA (ITALPRESS) - Via libera dal Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e sullo scostamento di bilancio. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in un’aula semideserta poco prima del voto, aveva illustrato la richiesta con un paragone tratto dalla navigazione, per spiegare quanto sia difficile per il governo tracciare la rotta futura. gsl