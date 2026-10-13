Di Piazza “Diamo voce alla comunità italiana a New York”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Una grande festa italiana, tra musica, balli, applausi e momenti di profonda commozione. Il 15° Gala annuale dell'Associazione Culturale Italiana di New York, presieduta da Tony Di Piazza, ha riunito circa 800 persone al "Russo's on the Bay", a Howard Beach, nel Queens, per celebrare il Columbus Day e rendere omaggio a personalità italiane e italoamericane dello sport, della cultura, dell'impegno civile e della vita della comunità. Tra i premiati Roberto Baggio, simbolo del calcio italiano, e Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, "Woman of the Year" per il suo instancabile impegno nel mantenere viva la memoria del fratello Giovanni e nel promuovere la cultura della legalità. Impossibilitata a raggiungere New York per motivi di salute, Maria Falcone ha inviato un videomessaggio proiettato durante la cerimonia. A ricevere il riconoscimento è stato il figlio Vincenzo Freto, nipote del magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci del 1992. Nell'intervista Tony Di Piazza racconta il lavoro dell'Associazione Culturale Italiana per mantenere unita la comunità italiana di New York, tramandarne le tradizioni alle nuove generazioni e rafforzare il legame con l'Italia. sat/azn