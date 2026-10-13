Ue, Sberna “Fondi per coesione e Pac pilastri fondamentali”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In merito al prossimo bilancio abbiamo una proposta su cui lavorare, quella della presidenza irlandese. Pac e Coesione rimangono pilastri fondamentali e quello per il Governo italiano, per l'Italia, è una questione importante”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia, Antonella Sberna, in un’intervista all'Italpress. xf4/ads/mca1