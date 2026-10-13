Baggio premiato a New York come miglior giocatore italiano di sempre

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Emozioni, applausi e orgoglio italiano per Roberto Baggio, tra i protagonisti del Columbus Day Gala di New York, dove ha ricevuto il riconoscimento di "Greatest Italian Soccer Player of All Time", miglior calciatore italiano di tutti i tempi. Il Divin Codino è stato celebrato nel corso di una serata all'insegna della musica e della cultura italiana, che ha riunito circa 800 persone da Russo's on the Bay, a Howard Beach, nel Queens, per il 15° gala annuale dell'Associazione Culturale Italiana di New York, presieduta da Tony Di Piazza. La celebrazione era iniziata nelle ore precedenti con un video dedicato a Baggio proiettato a Times Square e la sua partecipazione alla Columbus Day Parade lungo la Fifth Avenue. Ma è durante il gala che il campione ha vissuto i momenti più intensi della visita americana. Arrivato a New York con la moglie e la figlia, Baggio si è visibilmente commosso durante l'esecuzione dell'inno nazionale italiano e, successivamente, davanti alle immagini dei gol più belli della sua straordinaria carriera, con le diverse maglie indossate. In sala, tifosi italoamericani di Juventus, Inter e Milan si sono ritrovati uniti nell'omaggio a uno dei simboli del calcio italiano. Nel corso della cerimonia, il presidente dell'associazione Tony Mulè ha ricordato come, se l'Argentina ha avuto Maradona, il Brasile Pelé e la Germania Beckenbauer, l'Italia avrà per sempre Roberto Baggio. Il momento culminante è arrivato con la consegna del premio da parte del chairman Tony Di Piazza, accompagnata da una lunga ovazione e dalla commozione del campione. xo9/gm/azn