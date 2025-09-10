ALTO DE EL MORREDERO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Giulio Pellizzari ha vinto la diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri: l’azzurro – alla sua prima vittoria da professionista – ha anticipato la concorrenza arrivando in solitaria, secondo Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 16″, terzo Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 18″. Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike) resta leader della generale. È stata una gara movimentata in cui era stato ipotizzato anche l’eventuale sciopero dei corridori in caso di nuova invasione da parte dei manifestati pro Palestina, ma alla fine si è arrivati al traguardo. Domani la cronometro di Valladolid in cui Filippo Ganna cercherà di bissare il successo italiano.

ORDINE D’ARRIVO

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in 3h37’00”

2. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 16″

3. Jai Hindley AUS (Red Bull – BORA – hansgrohe) 18″

4. Jonas Vingegaard DEN 20″

5. Joao Almeida POR 22″

6. Matthew Riccitello USA 26″

7. Felix Gall AUT 53″

8. Torstein Traeen NOR s.t.

9. Sepp Kuss USA 58″

10. Matteo Jorgenson USA 1’44”

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma | Lease a Bike) in 64h53’55”

2. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates XRG) a 50″

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2’28”

4. Jai Hindley AUS a 3’04”

5. Giulio Pellizzari ITA a 3’51”

6. Felix Gall AUT a 4’57”

7. Matthew Riccitello USA a 4’59”

8. Sepp Kuss USA a 6’24”

9. Torstein Traeen NOR a 7’06”

10. Matteo Jorgenson USA a 10’16”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 41

3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 237 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 153

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in 64h57’46”

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 1’08”

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 8’01”

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).