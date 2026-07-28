VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina

MATERA (ITALPRESS) - Un viaggio nell’eccellenza italiana attraverso i luoghi, i sapori e le storie che rendono unico il patrimonio del Belpaese: nasce “Tavole d’Autore”, la nuova rassegna gastronomica firmata VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, in collaborazione con ItaliaSquisita, che celebra l’incontro tra la grande cucina italiana e l’ospitalità. Si tratta di cene evento in alcuni degli hotel della collezione, che vedono protagonisti Chef di fama nazionale insieme ai resident Chef, per dar vita a percorsi gastronomici capaci di raccontare territori, tradizioni e nuove visioni della cucina italiana. A Palazzo Gattini a Matera, antica dimora affacciata sui Sassi, lo Chef Angelo Sabatelli dell’omonimo ristorante di Putignano ha incontrato l’Executive Chef Gabriele Marino del ristorante Le Bubbole, in un percorso dedicato all’incontro tra alta cucina pugliese e identità lucana. f06/mgg/gsl