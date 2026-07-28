Incendio in un’isola ecologica nel Milanese, vigili del fuoco in azione

MILANO (ITALPRESS) – Un incendio ha investito l’isola ecologica A2A di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami 54. Sul posto sono intervenute dodici squadre dei Vigili del fuoco. Nel rogo, secondo quanto reso noto dai Vigili del fuoco, è rimasto ferito un operaio che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Niguarda. vbo/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)