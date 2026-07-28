Furti e rapina alla Stazione Centrale di Milano, 5 persone arrestate

Furti e rapina alla Stazione Centrale di Milano, 5 persone arrestate

MILANO (ITALPRESS) - Cinque persone sono state arrestate nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia Ferroviaria, alla stazione centrale di Milano, per garantire la sicurezza dell’utenza ferroviaria. In manette sono finiti, in diverse circostanze, un cittadino egiziano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, responsabile del reato di rapina impropria; due cittadini algerini di 28 e 30 anni, responsabili di furto aggravato all'interno di un negozio della Stazione Centrale di Milano; due ventenni bosniache con l'accusa di furto aggravato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Venezia. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)