L’arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato al distaccamento aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell'istituzione del Parco Nazionale dell'isola. Ad accogliere il capo dello Stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell'Ente Parco, Italo Cucci, e il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. col3/eb/sat/gtr