UDINE (ITALPRESS) – Non sbaglia l’Udinese, che batte il Palermo sotto la pioggia del Bluenergy Stadium nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A decidere sono i gol di Zaniolo (primo gol friulano per lui) e Miller in chiusura di primo tempo, mentre Peda riapre la partita a tempo scaduto: 2-1 il risultato finale. Ora l’Udinese è attesa dalla Juventus negli ottavi di finale che si giocheranno a dicembre.

I rosanero di Filippo Inzaghi si sono ben comportati soprattutto nel primo tempo, mettendo in difficoltà i friulani con il pressing alto e arrivando più volte al tiro. Le prime occasioni arrivano già dopo una decina di minuti, complice anche un erroraccio di Sava in fase di impostazione. In generale, gli uomini di Kosta Runjaic sembrano quasi distratti, sulla scia della brutta prestazione contro il Milan in campionato, e perdono spesso palla con la costruzione dal basso. Corona ha le occasioni migliori, sfiorando la rete anche con un bel piazzato al volo su cross di Le Douaron a cercare il secondo palo. Per l’Udinese il più attivo è Zaniolo, che alla prima da titolare cerca di mettersi in mostra chiamando in causa Joronen con un primo tiro a giro su cui il portiere ospite arriva senza problemi. Ma l’estremo difensore si deve arrendere al 41′, quando un tiro dello stesso Zaniolo si insacca all’angolino basso complice anche una leggera deviazione.

Al 45′ arriva l’immediato raddoppio: Joronen respinge su Buksa ma Giovane perde palla in malo modo in area e regala una nuova occasione all’attaccante avversario; Joronen para ancora ma deve arrendersi al definitivo tap-in di Miller. Si rientra negli spogliatoi con questo rapido uno-due che complica decisamente la vita al Palermo. Inzaghi prova a rimescolare le carte inserendo Palumbo, Augello e Ranocchia, ma l’Udinese controlla con attenzione di fatto non concedendo vere occasioni da gol nemmeno dopo l’ingresso di Brunori. Al contrario, i rosanero rischiano di subire la terza rete prima con un tiro di Kamara, favorito da un brutto appoggio arretrato di Joronen, e poi con Buksa, che trova ancora attento il portiere ospite su suggerimento di Davis dopo il break di Solet. Quasi dal nulla il Palermo riapre la partita al 93′ con lo stacco di Peda su azione di calcio d’angolo, ma non basta per quello che sarebbe stato un incredibile pareggio.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Palma 6, Kabasele 6 (19′ st Kristensen 6), Solet 6.5; Zanoli 6, Piotrowski 6.5, Karlstrom 7 (36′ st Lovric 6), Miller 7 (25′ st Ekkelenkamp 6), Kamara 6.5; Zaniolo 7.5 (25′ st Gueye 6), Buksa 6.5 (19′ st Davis 6.5). In panchina: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Bertola, Ehizibue, Zemura, Modesto, Zarraga, Atta, Camara. Allenatore: Runjaic 6.5.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen 6.5; Pierozzi 6 (1′ st Augello 5.5), Peda 6.5, Veroli 6.5; Gyasi 5.5 (1′ st Ranocchia 6, 19′ st Segre 6), Gomes 6, Blin 6, Giovane 5 (14′ st Brunori 5.5); Le Douaron 5.5 (1′ st Palumbo 6); Vasic 6.5; Corona 6. In panchina: Avella, Pizzuto, Nicolosi, Avena, Ceccaroni, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6.

RETI: 41′ pt Zaniolo, 45′ pt Miller, 48′ st Peda.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Kabasele. Angoli: 3-9. Recupero: 1′ pt; 7′ st.

