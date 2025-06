TRNAVA (SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – Inizia con una vittoria il percorso dell’Italia agli Europei Under 21, in corso in Slovacchia: all’Anton Malatinsky Stadium di Trnava termina per 1-0 la partita contro la Romania.

Nunziata lascia in panchina, almeno dall’inizio, Coppola e Casadei, mentre davanti dà fiducia a Koleosho, subito tra i più attivi, svariando su tutto il fronte d’attacco e provando due volte il tiro, in entrambi i casi senza impensierire troppo Sava. La Romania risponde con gli squilli di Grameni (murato da Pirola) e Stoica (colpo di testa senza coordinazione). Al 26′ arriva il gol che sblocca il risultato: Ghilardi apre per Ruggeri, che poi serve Baldanzi, bravo a trafiggere Sava in diagonale. Il tiro del romanista, fin lì un po’ in ombra, al pari di Gnonto (apparso un po’ spaesato nel ruolo di centravanti), entra anche con l’aiuto di una leggera deviazione di Ignat, che beffa il portiere avversario. Al 44′, break di Fabbian che serve Baldanzi, altruista nel servire Koleosho che chiude il tiro colpendo il palo. Dal raddoppio sfiorato al brivido nel finale di primo tempo: sul cross di Grameni, Ndour non vede l’arrivo di Ignat e calcia la gamba dell’avversario. Al greco Fotias serve l’on-field review, ma il rigore è netto: Desplanches, però, indovina l’angolo scelto da Munteanu e para.

In avvio di ripresa, cresce sempre più la supremazia territoriale dell’Italia, a cui forse manca solo la finalizzazione. Baldanzi viene anticipato all’ultimo a pochi metri dalla porta, poi Pirola di testa manca di poco il bersaglio: in mezzo, al 61′, il gol annullato a Stoica per fuorigioco dopo la spizzata di Grameni sul cross di Popescu. Al 66′, Baldanzi fa partire un sinistro potente su cui è ottimo l’intervento di Sava, aiutato anche dal palo. L’Italia gestisce bene e non rischia quasi più nulla, se non con una deviazione di Ndour che rischia l’autogol colpendo la propria traversa, in un’azione comunque fermata vista la posizione di fuorigioco di Munteanu, e pochi altri lampi che non hanno portato a occasioni importanti. Almeno fino al 91′, quando Mitrov vede Desplanches fuori dai pali ma spreca tutto mandando sul fondo il tentativo di pallonetto.

Una beffa che sarebbe stata del tutto immeritata per gli azzurrini, protagonisti di un avvio nel complesso convincente. Sabato sera la squadra di Nunziata andrà alla ricerca di conferme in una sfida che si preannuncia molto complicata contro i padroni di casa della Slovacchia, sconfitti all’esordio per 2-3 contro la Spagna.

NUNZIATA “VITTORIA IMPORTANTE”

“Era importantissima, la prima partita dei gironi è sempre fondamentale. Non è mai facile, perché incontri squadre organizzate. Abbiamo fatto molte cose buone, qualcosa è da correggere. I ragazzi sono stati bravi. Ci è andata bene perché Desplanches ha parato il rigore, è stato molto bravo. Potevamo chiuderla prima, invece di soffrire così fino alla fine”. Così Carmine Nunziata, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria per 1-0 dell’Italia contro la Romania nella prima giornata della fase finale degli Europei Under 21, in corso in Slovacchia.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches 7; Zanotti 6 (42′ st Kayode sv), Ghilardi 6.5, Pirola 7, Ruggeri 6.5; Fabbian 6.5, Prati 6, Ndour 6; Baldanzi 7 (41′ st Pisilli sv), Koleosho 7 (18′ st Ambrosino 6); Gnonto 5.5 (18′ st Casadei 6). In panchina: Zacchi, Sassi, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Fazzini, Bianco. Allenatore: Nunziata 7.

ROMANIA (4-3-3): Sava 6.5; Strata 5.5 (16′ st Sirbu 6), Ignat 5.5 (1′ pt Perianu 5.5), Ilie M. 6, Borza 6; Corbu 5.5 (1′ st Popescu 6), Akdag, Grameni 6.5 (43′ st Mitrov sv); Stoica 6.5 (16′ st Burnete 5.5), Munteanu 5.5, Ilie R. 6. In panchina: Hindrich, Rafaila, Amzar, Dutu, Vulturar, Mihai. Allenatore: Pancu 5.5.

ARBITRO: Vassilis Fotias (Grecia) 6.

RETE: 26′ pt Baldanzi.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in ottime condizioni.

Al 48′ pt Desplanches para un rigore calciato da Munteanu.

Ammoniti: Munteanu, Grameni, Fabbian.

Angoli: 6-4 per la Romania.

Recupero: 1′; 3′.

LA SPAGNA BATTE LA SLOVACCHIA ALL’ULTIMO RESPIRO

Una vittoria all’ultimo respiro, tanti gol e una mezza sorpresa appena sfiorata. Inizia con questi ingredienti l’Europeo Under 21 aperto oggi a Bratislava dalla gara inaugurale tra i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna, vicecampione in carica e tra le grandi favorite per il titolo continentale. Le furie rosse partono subito bene e si portano sullo 0-2 grazie alle reti di Pubill e Mateo Joseph che, al 16° e al 18°, piazzano un 1-2 che dava l’impressione di poter essere micidiale. Nella ripresa, invece, i padroni di casa reagiscono e la riaprono subito. Al 3° accorcia le distanze Kopasek, cinque minuti più tardi pareggia, su rigore, il trequartista del Verona, Tomas Suslov. La gara scivola via sul pareggio, ma al 90° il colpo di testa di Tarrega regala i tre punti alla Spagna e la sconfitta con beffa alla Slovacchia.

