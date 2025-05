Von Der Leyen “Dare forma al profondo messaggio di pace del Papa”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ci riuniamo a Roma per celebrare l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Fin dalla sua elezione, Sua Santità ha portato con sè un profondo messaggio di pace. La pace si sostiene attraverso la comprensione e la perseveranza. E’ un messaggio che risuona profondamente in tutto il mondo e in particolar modo nel nostro continente”.

Così sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo: “In Europa sappiamo che la pace non può essere data per scontata. Deve essere realizzata, curata e amata. Mentre Papa Leone XIV intraprende il suo magistero, camminiamo con lui nella sua visione: La pace è un miracolo a cui tutti siamo chiamati a dare forma”.

– foto IPA agency –

(ITALPRESS)