Volvo Trucks ottiene 5 stelle anche nella seconda valutazione EuroNCAP

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks ce l’ha fatta di nuovo: ha ricevuto il massimo punteggio di sicurezza di 5 stelle per i camion pesanti dall’organizzazione europea di test dei consumatori Euro NCAP. Sia il Volvo FH Aero che il Volvo FM hanno ottenuto risultati eccellenti nella valutazione 2025.

Il primo test sulla sicurezza di camion commerciali pesanti di Euro NCAP si è svolto alla fine del 2024, concentrandosi sul segmento “fleet”. Due modelli Volvo – il Volvo FH Aero e il Volvo FM – sono stati gli unici camion a ottenere il massimo punteggio di 5 stelle nel primo test. L’organizzazione di valutazione della sicurezza ha ora pubblicato i risultati della seconda valutazione, questa volta relativa ai carri 6×2. Sono stati analizzati due modelli di camion Volvo – l’FH Aero 6×2 e l’FM 6×2 – e entrambi hanno ottenuto 5 stelle.

“Sono molto orgoglioso che tutti e quattro i modelli Volvo valutati da Euro NCAP abbiano ricevuto il punteggio massimo: questo conferma l’eccezionale livello di sicurezza dei nostri camion”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “I nostri clienti si aspettano che Volvo sia il migliore in termini di sicurezza e ora possiamo dimostrare con una valutazione di terza parte che manteniamo le promesse. Continueremo inoltre a perseguire la nostra visione di zero incidenti”.



Il massimo punteggio di cinque stelle di Euro NCAP significa che Volvo soddisfa o supera criteri come il supporto al conducente e la prevenzione delle collisioni, garantendo sicurezza stradale sia per il conducente sia per gli altri utenti della strada. Questo è in linea con la visione di Volvo Trucks di un futuro senza incidenti, e l’azienda continuerà a sviluppare sistemi di sicurezza che non solo proteggono, ma prevedono i rischi e riducono gli incidenti.

Inoltre, entrambi i modelli Volvo soddisfano i cosiddetti criteri “City Safe”, grazie alla buona visibilità e alle prestazioni dei sistemi di sicurezza attiva Volvo, progettati per proteggere gli utenti vulnerabili nelle situazioni di traffico urbano. “Volvo è conosciuta in tutto il mondo per la sicurezza ed è anche un valore fondamentale per noi e un pilastro della nostra storia, quindi questa valutazione è la prova che stiamo facendo le cose giuste”, afferma Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director di Volvo Trucks. “Questo non significa che possiamo rilassarci: con ogni nuovo lancio di prodotto ci impegniamo a rendere i nostri camion ancora più sicuri”.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).