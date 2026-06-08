Unrae, mercato dei veicoli industriali stabile a maggio

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dei veicoli industriali registra a maggio una sostanziale stabilità (+0,6%), con 2.500 unità immatricolate rispetto alle 2.484 registrate nello stesso mese del 2025. L’andamento è disomogeneo tra i segmenti: i veicoli pesanti, con massa pari o superiore a 16 t, crescono del +3,9%, spinti in particolare dai trattori stradali (+18,6%), nonostante la contrazione dei carri (-13,9%). In flessione, invece, le altre fasce di peso: i veicoli leggeri (da 3,51 a 6 t) registrano un calo del -25,0%, mentre i mezzi con massa compresa tra 6,01 e 15,99 t flettono del -13,9%. Nei primi cinque mesi dell’anno, il mercato totalizza 12.340 immatricolazioni, in aumento del +3,4% rispetto alle 11.934 registrate nello stesso periodo del 2025.

“I dati di maggio e del cumulato dei primi cinque mesi dell’anno mostrano la spinta positiva dei trattori stradali, a fronte di una flessione delle fasce di peso inferiore e del mercato dei carri, i quali rappresentano un indicatore diretto dello stato dell’economia reale. Il buon andamento dei trattori non deve indurre a letture troppo ottimistiche: la crescita è infatti determinata dalla necessità di sostituire veicoli vetusti e dal processo di consolidamento delle aziende di maggiori dimensioni rispetto ai piccoli operatori”, commenta Giovanni Dattoli, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE.

“In questo scenario, – aggiunge Dattoli – auspichiamo un’accelerazione nell’adozione del provvedimento attuativo del Fondo pluriennale 2027-2031 per il rinnovo del parco veicolare, al fine di evitare un rallentamento degli investimenti. In particolare, per dare impulso concreto al rinnovo della flotta pesante, riteniamo necessario prevedere una quota riservata ai veicoli oltre le 16 tonnellate a zero emissioni”. U

NRAE accoglie inoltre con favore l’impegno del Governo che, con l’ultimo Decreto Carburanti, riconosce anche per il mese di giugno i maggiori costi sostenuti dall’autotrasporto, incrementando di 200 milioni di euro lo stanziamento destinato al contributo emergenziale per le imprese. Si auspica ora una rapida adozione delle relative misure attuative, così da rendere pienamente operativo un intervento atteso da un settore che continua a subire gli effetti della crisi internazionale. “Nella definizione delle politiche di sostegno, riteniamo fondamentale adottare un approccio pragmatico che, accanto agli incentivi all’acquisto, introduca strumenti in grado di premiare i veicoli più virtuosi e di accrescerne la competitività. In questa prospettiva, occorre agire su più leve: dalle tariffe autostradali – attraverso il recepimento della Direttiva Eurovignette – alla revisione del meccanismo di rimborso delle accise, superando l’attuale estensione ai veicoli Euro V, fino a interventi sulla tassa di proprietà e all’introduzione di misure disincentivanti per i veicoli più vetusti”, conclude Dattoli.

– foto ufficio stampa Unrae –

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