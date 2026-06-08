ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta il Model Year 2027 della Mazda3, aggiornando la propria compatta con nuove dotazioni dedicate alla sicurezza, al comfort e alla qualità percepita. Le novità interessano trasversalmente la gamma e contribuiscono a rendere ancora più completa una vettura che continua a distinguersi per design, tecnologia e piacere di guida rendendola uno dei modelli di riferimento della Casa di Hiroshima. Guidata dalla filosofia Joy of Driving – che racchiude l’obiettivo di Mazda di creare automobili pensate per offrire pura gioia di guida – ogni elemento della Mazda3 è progettato per garantire una dinamica naturale, precisa e rassicurante. La Mazda3 infatti si distingue per un piacere di guida autentico e coinvolgente, frutto della filosofia ingegneristica Mazda orientata alla naturale sintonia tra vettura e guidatore. La combinazione di una struttura leggera e altamente rigida, della piattaforma Skyactiv Vehicle Architecture e di una raffinata messa a punto del telaio consente di ottenere un comportamento dinamico intuitivo, stabile e sempre prevedibile. I propulsori reattivi e fluidi nella risposta lavorano in perfetta armonia con la trasmissione, contribuendo a una guida precisa e appagante in ogni condizione. Inoltre, l’accurato lavoro svolto sulla riduzione di rumore, vibrazioni e ruvidità di funzionamento (NVH) crea un ambiente di bordo particolarmente silenzioso e raffinato, aumentando il comfort nei lunghi viaggi senza diminuire il coinvolgimento al volante. Il risultato è un’esperienza di guida che infonde sicurezza, valorizza il controllo del conducente e rende ogni percorso un autentico piacere.

Con la Mazda3, la filosofia di design Kodo – Soul of Motion raggiunge una delle sue espressioni più mature e raffinate, trasformando l’automobile in una vera e propria opera d’arte in movimento. Ispirata ai principi dell’estetica e dell’artigianato giapponesi, la Mazda3 interpreta il concetto della “bellezza per sottrazione” attraverso superfici pure, essenziali e scolpite dalla luce, capaci di generare un forte impatto emotivo senza ricorrere a linee superflue. Nella versione hatchback, le proporzioni compatte e sportive, unite ai possenti volumi posteriori e alle superfici fluide della carrozzeria, trasmettono energia, dinamismo e carattere. La berlina, invece, esprime un’eleganza più classica e sofisticata, con un profilo filante e armonioso che valorizza la purezza delle forme e la qualità delle finiture.

Per il Model Year 2027, Mazda introduce una serie di aggiornamenti che rafforzano ulteriormente il posizionamento della Mazda3 nel segmento delle compatte premium. Tra le novità più significative figurano i miglioramenti ai sistemi di sicurezza i-Activsense. Il sistema Driver Monitor entra infatti a far parte della dotazione di serie su tutti gli allestimenti, contribuendo a innalzare ulteriormente il livello di sicurezza. Sono stati inoltre aggiornati i fari a LED adattivi ALH (Adaptive LED Headlights), che beneficiano di una distribuzione della luce più efficace e di nuove funzionalità che migliorano la visibilità nelle ore notturne, contribuendo al tempo stesso a limitare il fenomeno della rifrazione luminosa sui cartelli stradali.

Sul fronte del design, la gamma si arricchisce inoltre della nuova colorazione esterna Aero Grey, mentre escono dal listino le tinte Ceramic e Zircon Sand. Gli interni della Mazda3 esprimono il principio minimalista del “less is more”, tipico dell’evoluzione del design Kodo, con un abitacolo progettato per rafforzare la connessione tra vettura e conducente. Ogni elemento del cockpit è infatti organizzato secondo una simmetria orizzontale centrata sul guidatore, per favorire un’esperienza di guida intuitiva e focalizzata. L’ambiente interno si evolve inoltre con l’introduzione delle nuove finiture Gunmetal sulle versioni di fascia alta, che contribuiscono a sottolineare ulteriormente la raffinatezza e la qualità percepita dell’abitacolo.

La Mazda3 MY2027 continua a essere proposta attraverso una gamma di allestimenti articolata e ben definita. L’allestimento Prime Line rappresenta il punto di accesso alla gamma, seguita dal Centre Line e Centre Line con Design Package. La Exclusive-Line aggiunge ulteriori contenuti tecnologici e di comfort, mentre l’allestimento Takumi rappresenta l’espressione più raffinata della filosofia Mazda grazie a materiali e finiture di elevata qualità. La versione Homura continua invece a interpretare il lato più sportivo della Mazda3 attraverso dettagli esclusivi e caratterizzazioni dedicate. La principale novità della gamma è rappresentata dall’introduzione della nuova Mazda3 Homura Plus, disponibile esclusivamente per la versione Hatchback. Posizionata al vertice dell’offerta insieme alla Takumi, la nuova versione amplia ulteriormente il carattere sportivo e premium della Mazda3 grazie a una dotazione particolarmente ricca che comprende fari Matrix LED con firma luminosa dedicata, monitor a 360°, sedili in pelle nera regolabili elettricamente e riscaldabili, impianto audio BOSE® con 12 altoparlanti e finiture interne Gunmetal. Le versioni Homura e Nagisa vengono inoltre arricchite con il volante riscaldabile elettricamente e il parabrezza anteriore riscaldabile elettricamente, incrementando ulteriormente il comfort durante la stagione invernale. La gamma motori rimane invariata e continua a essere composta dalle unità benzina Mazda abbinate alla tecnologia Mazda M Hybrid: e-Skyactiv G da 140 CV con cambio manuale 6MT o automatico 6AT e-Skyactiv X da 186 CV con cambio manuale 6MT o automatico 6AT La nuova Mazda3 è disponibile sia nella configurazione Hatchback a 5 porte sia nella variante Berlina a 4 porte, proposta con un sovrapprezzo di 1.500 euro. Entrambe le versioni sono disponibili con trazione anteriore, mentre la trazione integrale i-Activ AWD è riservata alla Hatchback equipaggiata con motore e-Skyactiv X e cambio automatico. I prezzi di listino partono da 28.250 euro per la versione Prime Line e raggiungono i 41.500 euro della Takumi e-Skyactiv X 186 CV AWD con cambio automatico.n Per il lancio della nuova Mazda3 MY2027, Mazda propone fino al 30 giugno una speciale offerta commerciale dedicata. Con permuta o rottamazione e aderendo al finanziamento Mazda Advantage, la Mazda3 5 porte 2.5L e-Skyactiv G da 140 CV nell’allestimento Prime Line è disponibile a partire da 25.200 euro, rispetto a un prezzo di listino di 28.250 euro. In alternativa, è possibile accedere alla gamma con una rata a partire da 199 euro al mese. Per i clienti titolari di Partita IVA è previsto un prezzo promozionale di 24.700 euro.

Per chi preferisce la versione Sedan, la Mazda3 4 porte 2.5L e-Skyactiv G da 140 CV Prime Line viene proposta a 26.700 euro2 anzichè 29.750 euro, sempre in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento Mazda Advantage, con una rata mensile a partire da 199 euro. Per i clienti con Partita IVA, il prezzo promozionale scende a 26.200 euro. Con il Model Year 2027, Mazda3 continua a evolversi rimanendo fedele ai valori che ne hanno determinato il successo, ovvero: design senza tempo, qualità artigianale, tecnologie intuitive e un’esperienza di guida autenticamente Mazda.

– Foto ufficio stampa Mazda –

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