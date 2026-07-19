Volley, l’Italia di De Giorgi batte Cuba 3-1 e vola alle Finals di Nations League

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia ottiene il pass per le Finals della Volleyball Nations League, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Nella quarta uscita della Pool 9 a Osaka, dopo la sconfitta all’esordio col Giappone padrone di casa e il riscatto col Belgio e l’Argentina, gli azzurri di Fefè De Giorgi superano Cuba per 3-1 all’Asue Arena Cuba(17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica.

Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l’abbinamento dei quarti di finale in Cina. Un successo arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave.

Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).