PLATEAU DE SOLAISON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel batte Tadej Pogacar e si aggiudica il successo nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km.
Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe tiene il passo dello sloveno e riesce a spuntarla nella volata finale, assicurandosi la terza vittoria personale nella Grande Boucle. Pogacar, in ogni caso, difende agevolmente la sua maglia gialla; terzo posto per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che guadagna secondi fondamentali per maglia bianca e podio della classifica generale.
Clamoroso colpo di scena per Jonas Vingegaard, il cui Tour si conclude in anticipo e nel modo peggiore: il danese della Visma Lease a Bike cade ai -20 km, riportando una sospetta frattura della clavicola, ed è costretto al ritiro.
Domani il secondo giorno di riposo, martedì ci sarà la sedicesima tappa, la cronometro individuale fra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in 4h23’09”
2. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) s.t.
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) a 6″
4. Paul Seixas FRA 58″
5. Florian Lipowitz GER s.t.
6. Lenny Martinez FRA 1’57”
7. Mattias Skjelmose DEN s.t.
8. Juan Ayuso ESP s.t.
9. Adam Yates GBR s.t.
10. Quinn Simmons USA 2’16”
LE CLASSIFICHE GENERALI
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) in 55h41’31”
2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe)a 5’00”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 5’58”
4. Paul Seixas FRA 6’23”
5. Florian Lipowitz GER 6’48”
6. Juan Ayuso ESP 7’28”
7. Mattias Skjelmose DEN 9’38”
8. Lenny Martinez FRA 10’28”
9. Tom Pidcock GBR 10’59”
10. Jordan Jegat FRA 19’26”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 417 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 386
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 52 punti
2. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 45
3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 39
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 55h47’29”
2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 25″
3. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 1’30”
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).