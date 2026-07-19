Tennis, Rublev batte Darderi in finale e conquista l’Atp di Bastad

ROMA (ITALPRESS) – Andrey Rublev batte Luciano Darderi 6-4 6-3 e si aggiudica il “Nordea Open”, Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro.
Il russo, numero uno del tabellone, centra il suo 13esimo titolo nel circuito maggiore, il primo stagionale che interrompe un digiuno che durava da Doha 2025.
Per l’italo-argentino campione uscente, numero 18 del mondo e 2 del seeding, è invece la seconda finale su sette disputate persa in carriera dopo quella dello scorso febbraio contro Cerundolo a Buenos Aires. L’unico torneo vinto in questo 2026 da Darderi resta così quello di Santiago.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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