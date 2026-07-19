SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 e ritrova un successo che mancava dallo scorso 7 giugno a Monte-Carlo. L’italiano della Mercedes, alla sua settima affermazione in carriera, precede sul traguardo la Ferrari di un ormai ritrovato Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione: il britannico paga i 5″ di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra.

Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri, che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella.

Completano la top 10 di giornata Gabriel Bortoleto (Audi), Arvidi Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). La prossima settimana la Formula 1 farà tappa in Ungheria per l’ultima gara prima della pausa estiva.

LE DICHIARAZIONI

Kimi Antonelli: “E’ bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la virtual safety car, ma poi siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce e abbiamo dovuto tenere duro alla fine. Ho sempre avuto il giusto slancio, ma per vari motivi non ho portato a casa risultati nelle ultime gare. Ora abbiamo recuperato punti, dobbiamo continuare ad ottenere risultati”.

Charles Leclerc: “Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto fortuna con la safety car, ma il passo era relativamente forte. Abbiamo faticato con le hard per cinque o sei giri, ma poi siamo andati bene. E’ un bel passo in avanti per noi, continuiamo così”.

Max Verstappen: “Le ho provate tutte, il secondo stint è stato un po’ più difficile. Salire sul podio è positivo. Io ho dato tutto quello che avevo, penso che il terzo posto vada bene”.

Frederic Vasseur: “Titolo? Non voglio sognare, bisogna concentrarsi sui risultati veri. Non ci aspettavamo di lottare per la vittoria, è andata piuttosto bene. Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato per il team. Ci aspettavamo di essere più lenti della Mercedes, ma non c’era un margine enorme quindi possiamo lottare con loro. La prossima pista sarà un po’ più dalla nostra parte Hamilton? Penalità severa, era il primo giro e Russell si stava già girando sulla sinistra, ma non voglio commentare troppo la decisione. Lewis ha fatto comunque un ottimo lavoro”.

George Russell: “Quello con Hamilton è stato un normale incidente di gara. Avrei potuto lasciargli un po’ più di spazio e lui avrebbe potuto frenare un po’ di più, ma se avessi avuto velocità in rettilineo non sarebbe accaduto nulla. Sono molto deluso, ora sono senza parole. Mi sentivo in una buona posizione in curva 1 e all’improvviso sono rimasto senza potenza, da lì è tutto svanito”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes in 1h24’42″479

alla media di 218.199 km/h

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 1″952

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 11″586

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 17″245

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 18″988

6. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 23″307

7. Lando Norris (Gbr) McLaren 24″014

8. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 49″140

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 50″406

10. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’16″037

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 204 punti

2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 159

3. George Russell (Gbr) Mercedes 154

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 126

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 103

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 92

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 91

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 60

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 42

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 39

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 22

12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 19

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18

14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

15. Carlos Sainz (Esp) Williams 6

16. Alexander Albon (Tha) Williams 5

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 3

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1

LA CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 358 punti

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

5. Racing Bulls 61

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 10

10. Aston Martin 1

11. Cadillac 0

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).