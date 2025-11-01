Volante si scontra con un’auto nel napoletano, morto un poliziotto

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ di un poliziotto morto e un altro ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco. I due agenti si trovavano a bordo di una volante che si è scontrata con un’altra vettura. L’agente deceduto aveva 47 anni, mentre il poliziotto ferito sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente sul quale ci sono accertamenti in corso.

Cordoglio è stato espresso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”.

“Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all’agente rimasto ferito e a tutta la Polizia”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Una tragedia che lascia senza parole. Una preghiera per l’agente che ha perso la vita facendo il proprio dovere e un pensiero di affetto e di forza per il collega ferito. Vicinanza e cordoglio alla famiglia del poliziotto caduto e a tutta la Polizia di Stato”. Così sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

“La morte dell’assistente capo Aniello Scarpati e il ferimento del suo collega di pattuglia mentre erano in servizio a Torre del Greco, sono l’ennesima tragica testimonianza dell’impegno totale delle nostre forze dell’ordine al servizio della comunità. Sono profondamente addolorato e sono vicino alla famiglia del poliziotto scomparso, esprimo solidarietà e auguri al collega rimasto gravemente ferito. Ho chiesto al mio collega ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di estendere alla Polizia di Stato il senso della solidarietà mia personale e di tutto il ministero degli Affari Esteri”. Così sui social il vicepremier e ministro Antonio Tajani.

“La Difesa e il ministro Crosetto esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati della Polizia di Stato che ha perso la vita questa notte nello svolgimento del servizio. Le più sentite condoglianze ai suoi cari e al ministro Piantedosi, al capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e a tutta la Polizia di Stato. Vicinanza al collega rimasto ferito”. Così sui social il ministero della Difesa.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).