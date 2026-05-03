Roma, scende per aiutare un automobilista: travolto e ucciso un 35enne

ROMA (ITALPRESS) – Poco prima dell’alba di questa mattina, un 35enne è morto dopo essere stato travolto da un’auto sul Gra all’uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un’altra auto sopraggiunta nel frattempo. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Cinque complessivamente i veicoli coinvolti.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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