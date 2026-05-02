Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne a Mandello del Lario

MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Un 15enne di origine straniera è morto annegato dopo un tuffo nelle acque del lago di Como a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il ragazzino, che era insieme ad un gruppo di amici, dopo essersi tuffato dal pontile del circolo Canottieri, non è più riemerso. È stato ritrovato dopo ore di ricerca dai sommozzatori dei vigili del fuoco, sul fondo, ad una decina di metri.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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