ROMA (ITALPRESS) – In Italia, il 12,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto una relazione di coppia ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner o dell’ex. Tra queste, il 9,1% ha subito tali episodi durante la gravidanza, più di una su tre aveva figli, che nel 94% dei casi erano minorenni. Tra le madri che hanno subito violenza ripetuta nel tempo da parte del partner o dell’ex-partner, una su 12 (8,3%) ha avuto paura che la vita del figlio o della figlia fosse in pericolo. In oltre tre casi su cinque (61,5%) i figli e le figlie hanno assistito agli abusi (nello specifico, nel 12,6% dei casi da parte del partner attuale e nel 19,9% dei casi dell’ex) e in un caso su cinque hanno subito personalmente violenza da parte del partner o ex della madre. Sono alcuni dei dati frutto di un lavoro di analisi congiunto di Istat e Polo Ricerche di Save the Children, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La ricerca evidenza che tra le donne che subiscono episodi frequenti e ripetuti nel tempo di maltrattamenti, il gruppo delle ‘giovani vittime silenti’ è composto per lo più da donne tra i 25 e i 44 anni. In questo gruppo il 56,9% ha figli, il 28,9% ha temuto per la loro vita, ma solo il 4,7% ha sporto denuncia, solo il 2% si è rivolta a un centro antiviolenza o ha parlato con un avvocato e solo l’1% si è confidata con familiari e parenti, dati che suggeriscono una normalizzazione della violenza tra le generazioni di madri più giovani.

Il fenomeno della violenza sulle donne è trasversale, non conosce confini ed è una vera emergenza planetaria. Nel nostro Paese, circa 6,4 milioni tra i 16 e i 75 anni hanno subito nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale (il 31,9%). A livello globale circa una donna su quattro (25,8%) tra i 15 e i 49 anni ha subito nel corso della vita violenza fisica e/o sessuale da parte del partner. Considerando tutte le donne di almeno 15 anni, la prevalenza risulta pressoché invariata (24,7%). In termini assoluti, sono circa 682 milioni di donne.

Quando sono presenti anche figli e figlie, la violenza investe l’intero contesto familiare. A livello globale, un bambino/a su quattro, circa 610 milioni, vive con una madre che nell’ultimo anno ha subito abusi psicologici, fisici e/o sessuali da parte del partner, con valori che vanno dal 5% dell’Australia al 51% dell’Oceania. Tra le conseguenze della violenza domestica contro le donne vi è la violenza assistita. L’analisi del fenomeno conferma che, quando una madre subisce abusi, anche i figli e le figlie ne sono coinvolti, direttamente o indirettamente. Questa esposizione può influenzare in modo significativo la crescita, lo sviluppo e il benessere dei minori coinvolti.

“Nessun minore può assistere ai maltrattamenti sulle proprie madri senza subirne le conseguenze. La violenza assistita ha effetti devastanti, trasforma la casa, il luogo sicuro per eccellenza, in un ambiente di paura, incubi e ansia perenni, influisce sulla crescita di bambini, bambine e adolescenti e cambia il loro rapporto con gli altri. Le violenze contro le donne, in presenza di figli, si configurano dunque anche come una forma di violenza contro l’infanzia e l’adolescenza, confermando la stretta connessione tra tutela delle donne e tutela dei minori”, dichiara Antonella Inverno, responsabile Ricerca e Analisi Dati di Save the Children.

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