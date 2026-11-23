MILANO (ITALPRESS) – Trapiantare il tessuto adiposo del paziente stesso per trattare una delle complicanze più difficili della malattia di Crohn. È questa la strada esplorata dallo studio ATTIC, appena pubblicato sull’autorevole rivista scientifica internazionale JCC – Journal of Crohn’s and Colitis, avviato tre anni fa e oggi concluso, che apre nuove prospettive terapeutiche per coloro che sviluppano fistole perianali complesse refrattarie ai trattamenti convenzionali.

I risultati sono molto promettenti: il 57,6% dei pazienti trattati con iniezione di tessuto adiposo autologo microframmentato, associata al completo drenaggio chirurgico dei focolai settici, ha raggiunto la remissione combinata delle fistole perianali, rispetto al 18,2% del gruppo di controllo. Un dato che accende l’attenzione sulle potenzialità di questo approccio e offre una nuova possibilità a pazienti che convivono con una condizione particolarmente complessa e invalidante. Per chi soffre di malattia di Crohn, infatti, le fistole perianali possono rappresentare un’ulteriore e gravosa complicanza di una patologia già difficile da gestire.

La malattia, caratterizzata da un’infiammazione cronica che può interessare, in maniera segmentaria, tutto l’apparato digerente, provoca la comparsa di fistole e/o ascessi perianali in circa un terzo dei casi (23-38%). A farne le spese sono soprattutto persone giovani, la cui qualità della vita può essere profondamente compromessa: alle difficoltà legate alla patologia si aggiungono limitazioni che investono la quotidianità, le relazioni personali e la vita lavorativa. Ed è proprio per questi pazienti, spesso già debilitati e senza risposte soddisfacenti dalle terapie standard, che individuare nuove possibilità di trattamento assume un significato particolarmente importante.

Lo studio clinico multicentrico randomizzato ATTIC è stato coordinato dall’IRCCS Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, in collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano, l’IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, tutti centri di riferimento per questa patologia. Al centro della sperimentazione, la tecnologia ideata da Lipogems International SpA, azienda italiana specializzata nello sviluppo di dispositivi medici per il trattamento e l’utilizzo del tessuto adiposo autologo microframmentato. L’approccio si basa sull’utilizzo del tessuto adiposo del paziente stesso ottenuto mediante liposuzione e processato nel corso della stessa seduta operatoria per renderlo facilmente iniettabile e ricco di cellule ad elevata attività pro-rigenerativa, antinfiammatoria e immunomodulante.

Lo studio ha coinvolto 66 pazienti, tutti sottoposti a un intervento di fistulectomia con pulizia della sepsi. Di questi, la metà ha ricevuto in aggiunta un’infiltrazione di tessuto adiposo autologo microframmentato nei tessuti circostanti alle fistole, mentre l’altra metà, il gruppo di controllo, ha ricevuto una soluzione placebo. A distanza di 24 settimane, i ricercatori hanno valutato l’efficacia del trattamento, registrando una differenza statisticamente significativa nei risultati dei due gruppi. A rafforzare la solidità delle evidenze raccolte è anche il metodo di valutazione dell’esito adottato: la remissione non è stata verificata soltanto attraverso l’esame clinico, ma anche mediante l’esecuzione a 6 mesi dall’intervento di una risonanza magnetica, strumento fondamentale per validare e oggettivare gli esiti.

“I risultati dello studio ATTIC rappresentano un traguardo importante e alimentano nuove speranze per le persone affette da malattia di Crohn che convivono con fistole perianali complesse e che spesso non trovano nelle terapie convenzionali una risposta soddisfacente” ha dichiarato il professor Silvio Laureti, Principal Investigator dello studio ATTIC, professore associato di Chirurgia generale dell’Università di Bologna e responsabile della SS “Proctologia Sperimentale” della U.O. Chirurgia del Tratto Alimentare ed Urgenze dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna. “Poter contare su una strategia terapeutica che utilizza il trapianto di tessuto adiposo del paziente stesso, prelevato, preparato e reiniettato nel corso di un’unica seduta chirurgica, significa offrire una nuova possibilità a chi affronta una condizione particolarmente difficile e invalidante. Si tratta inoltre di un trattamento dai costi contenuti, un aspetto importante anche in termini di sostenibilità e accessibilità delle cure. I risultati ottenuti ci incoraggiano a proseguire su questa strada e a esplorare ulteriori possibilità di applicazione. Nella pratica clinica stiamo infatti valutando l’associazione dell’iniezione di tessuto adiposo microframmentato ad altre procedure chirurgiche, esplorando l’efficacia anche in diverse manifestazioni proctologiche legate alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e valutando il potenziale miglioramento dei risultati dopo ripetizione del trattamento nei pazienti non responsivi. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente gli esiti e offrire ai pazienti prospettive di cura sempre più efficaci. È un percorso di ricerca che guarda al futuro con fiducia, mettendo al centro la qualità di vita delle persone”.

Lo studio ATTIC rappresenta un contributo scientifico di particolare rilievo nel panorama internazionale della ricerca sulle fistole perianali complesse nella malattia di Crohn. La solidità metodologica di uno studio prospettico, randomizzato e in doppio cieco, insieme all’originalità dell’approccio terapeutico basato sull’impiego del tessuto adiposo microframmentato, ne fanno un’esperienza di ricerca innovativa e distintiva in un ambito nel quale le opzioni terapeutiche continuano a rappresentare una sfida clinica e scientifica. La pubblicazione su JCC costituisce un importante riconoscimento del valore del lavoro svolto e motivo di particolare orgoglio per la ricerca chirurgica italiana, capace di sviluppare e portare sulla scena scientifica internazionale idee originali, competenze e innovazione.

– Foto da studio ATTIC –

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