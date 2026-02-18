Vinicius accusa Prestianni di razzismo, il Benfica nega

ROMA (ITALPRESS) – Vinicius Junior ieri sera ha deciso la gara di andata dei playoff fra il suo Real e il Benfica. I blancos hanno vinto per 1-0 sul campo dei portoghesi con rete proprio del brasiliano. A far rumore però sono state le accuse dello stesso giocatore del Real, che ha denunciato di esser stato vittima di offese a sfondo razzista da parte dell’argentino Gianluca Prestianni. La gara inoltre è stata interrotta per circa dieci minuti dall’arbitro Francois Letexier.

Il giocatore del Real, intorno al 50′, dopo aver segnato ha esultato in modo ritenuto esagerato dal pubblico di Lisbona. Ha quindi rimediato un cartellino giallo per proteste e poi sarebbe stato insultato da Prestianni. Il Benfica, però, ha smentito, questa ricostruzione dei fatti: “Non poteva sentire cosa ha detto Prestianni”.

“I razzisti sono prima di tutto dei codardi. Hanno bisogno di mettersi la maglietta in bocca per dimostrare quanto sono deboli”, ha scritto invece Vinicius Junior sui social.

Pronta la risposta di Prestianni: “Lui ha interpretato male quello che crede di aver sentito. Non sono mai stato razzista e denuncio di contro le minacce che mi hanno rivolto i giocatori del Real”.

Infine, il leader del club madrileno, Kylian Mbappé ha preso le difese di Vinicus Junior. “È inaccettabile, ma è successo e accadrà di nuovo. Prestianni ha sollevato la maglietta e ha ha detto a Vinicius Junior ‘sei una scimmia’ per cinque volte: l’ho sentito io. Anche alcuni giocatori del Benfica hanno sentito gli insulti”.

UEFA “RAPPORTO VINICIUS-PRESTIANNI IN FASE DI REVISIONE”

“I rapporti ufficiali delle partite giocate ieri sera sono attualmente in fase di revisione. Laddove vengono segnalati episodi verranno avviati procedimenti e, qualora questi dovessero portare all’imposizione di sanzioni disciplinari, queste saranno annunciate ufficialmente”. Così la Uefa dopo quanto accaduto ieri sera in occasione di Benfica-Real Madrid. “Al momento non abbiamo ulteriori informazioni né ulteriori commenti da fare in merito a questa questione”, ha precisato l’organizzazione europea del calcio. “Un ispettore etico e disciplinare è stato nominato per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio che sarebbe avvenuto durante i playoff di Champions League il Benfica e il Real Madrid”, ha precisato poi in una nota la Uefa.

