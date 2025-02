ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Cleveland continua a dettare legge a Est, Boston insegue mentre Luka Doncic è il grande protagonista della vittoria dei Lakers nella prima sfida da ex contro Dallas.

Ottavo successo consecutivo per i Cavs, che tempestano di triple (19/32) Orlando e passano al Kia Center per 122-82, con 20 punti di Jerome e 17 a testa per Strus, Mobley e Hunter. Banchero (26 punti) il migliore dei Magic, che invece dall’arco chiudono con 5/28, perdendo nettamente il confronto. Arriva invece a 6 partite la striscia vincente dei Celtics, che superano 111-101 Toronto (24 punti per Brown e 22 per White) e consolidano il secondo posto nella Conference anche se distanti da Cleveland (48-10 contro 42-16), mentre scivola al quinto Milwaukee, sconfitta 100-97 a Houston. Un Antetokounmpo da 27 punti e 10 rimbalzi non basta ai Bucks per allungare a 5 gare la striscia utile, con i Rockets trascinati da Green (25 punti) e Sengun (23 punti). I texani sono quinti a Ovest, alle spalle dei Lakers dove Doncic non si fa sopraffare dalle emozioni nella sua prima da ex contro Dallas: 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist e successo gialloviola per 107-99. Fa la sua parte anche LeBron James (27 punti di cui 16 nell’ultimo quarto) e per i Lakers si tratta del 13esimo successo in 16 gare. Per i Mavericks, invece, 35 punti di Irving e 22 di Thompson. Spettacolare battaglia fra Memphis e Phoenix, che si risolve all’overtime a favore dei Grizzlies: 151-148 col decisivo parziale di 7-0 nel supplementare. Morant (29 punti e 8 assist), Jackson jr (28 punti) e Bane (25+9) timbrano una vittoria che consente a Memphis di agganciare Denver al secondo posto nella Western Conference mentre i Suns – sesto ko nelle ultime sette uscite – rimangono fuori dalla zona play-in nonostante cinque giocatori a referto con almeno 20 punti. Play-in che resta un obiettivo concreto di Golden State: serata storica per i Warriors, il successo per 128-92 su Charlotte è il numero 3000 nella storia della franchigia, traguardo raggiunto solo da altre 4 squadre (Boston, Lakers, New York e Philadelphia). A chiudere il quadro delle gare giocate nella notte, la vittoria per 109-103 di New Orleans su San Antonio con 24 punti di Murphy III e 18 di Williamson.

