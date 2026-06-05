F1, rinnovo pluriennale per il GP di Las Vegas: rimarrà in calendario fino al 2037

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – F1 sul circuito di Las Vegas “la capitale mondiale dello sport e dell’intrattenimento”, fino al 2037. Ufficiale il rinnovo ultra-decennale con il circuito degli Stati Uniti. “La gara, che è stata anche protagonista del film sportivo più grande di sempre, F1 The Movie, si svolge sul circuito di Las Vegas Strip, lungo 6,2 km, dove i piloti superano i 322 km/h passando accanto a luoghi iconici come il Bellagio, il Caesars Palace, il Wynn Las Vegas e il Venetian Resort Las Vegas – sottolinea una nota -. In pista, Max Verstappen ha conquistato la vittoria due volte (2023 e 2025), mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l’evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo. L’anno scorso, Doriane Pin ha vinto per la prima volta il titolo di F1 Academy.

Dal suo debutto nel calendario della Formula 1 nel 2023, il Gran Premio di Las Vegas ha generato un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per il Nevada meridionale, con tutte e tre le gare dal 2023 al 2025 che hanno registrato il tutto esaurito, contribuendo a posizionare Las Vegas tra le destinazioni di punta di questo sport a livello mondiale”.

“Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni a venire. Dal suo debutto nel 2023, l’evento è stato straordinario, affermandosi rapidamente come destinazione di prim’ordine – le parole di Stefano Domenicali, presidente e ceo della Formula 1 -. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull’economia e sulla comunità locale. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata una pietra angolare della nostra presenza negli Stati Uniti e questo rinnovo, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine in questo importante mercato. Desidero ringraziare il Las Vegas Grand Prix, la Contea di Clark e la Lvcva [Las Vegas Convention and Visitors Authority] per il loro continuo supporto, la passione e la visione. Il futuro si prospetta incredibilmente entusiasmante e non vediamo l’ora di portare questo evento a livelli ancora più alti”.

“L’ottenimento di un’estensione decennale fino al 2037 rappresenta un momento cruciale per il Las Vegas Grand Prix e testimonia la solidità delle nostre partnership locali – il commento di Emily Prazer, presidente e ceo di Las Vegas Grand Prix, Inc -. Sono estremamente orgogliosa del team che abbiamo creato a Las Vegas e del nostro impegno condiviso a sostegno della comunità del Nevada meridionale”.

– Foto IPA Agency –

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