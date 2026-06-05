Serie A, De Siervo “Per poter avere più ricavi serve maggiore collaborazione tra società e calciatori”

PARMA (ITALPRESS) – “La Serie A cerca di fare il ruolo del fratello maggiore, cerchiamo di trasferire a tutte le componenti del consiglio federale gli elementi per riformare il sistema. Inizieremo a pianificare una serie di interventi che serviranno a rivoluzionare un sistema che ha una struttura novecentesca. Il nostro è un sistema che ha 100 squadre professionistiche e ha dei costi significativi”. Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nel corso della terza edizione del Festival della Serie A a Parma.

“Serie B e Lega Pro hanno un difficile equilibrio economico perché i ricavi derivanti dai diritti televisivi non riescono a compensare i costi necessari per realizzare un prodotto all’altezza delle aspettative. Per poter avere più ricavi serve una maggiore collaborazione tra società e calciatori, che non sta solo nella disponibilità delle interviste ma anche nella partecipazione a iniziative commerciali”, aggiunge De Siervo, che attende l’elezione del nuovo presidente federale per riprendere a lavorare in sinergia con la Figc: “A partire dall’elezione del nuovo presidente della Federcalcio avremo un clima diverso, con uno spirito costruttivo. È quella l’unica strada che può consentirci di raggiungere successi sportivi”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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