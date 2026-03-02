PALERMO (ITALPRESS) – Via libera da parte della Corte dei Conti anche alla preintesa firmata a dicembre scorso all’Aran Sicilia, per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana. L’ok è arrivato nel corso dell’Adunanza di oggi pomeriggio.

“La certificazione positiva della Corte dei conti sull’ipotesi di contratto della dirigenza per il triennio 2022-2024 è un risultato importante per la Regione Siciliana. È il quarto contratto chiuso in tre anni di legislatura, a conferma dell’attenzione del mio governo verso il personale e del percorso di rafforzamento dell’amministrazione regionale. Siamo già al lavoro sugli atti di indirizzo per i contratti del comparto e della dirigenza 2025-2027, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione entro fine anno, nel rispetto della vigenza contrattuale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto IPA Agency –

