VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Veneto è un territorio a vocazione turistica, è ai primi posti in Italia tra le regioni più visitate ogni anno da viaggiatori anche stranieri. Ed è per questo che la Regione ha ritenuto utile intervenire sui simboli distintivi dei mezzi a disposizione della Polizia Locale dei vari Comuni del territorio, prevedendo la facoltà di inserire, sotto alla scritta in lingua italiana, anche la traduzione in almeno altre due lingue a scelta: accanto alla dicitura ‘Polizia Localè potranno comparire le scritte ‘Local Policè, ‘Stadtpolizeì, ‘Policìa Local’, ‘Police Localè”.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Cristiano Corazzari, annuncia così la delibera, approvata dalla Giunta Regionale, che modifica la disciplina prevista dalla Dgr n. 2689/2004, introducendo la facoltà per i Corpi delle Polizie Locali venete di apporre sui propri automezzi scritte multilingue.

“Anche la Polizia Locale con la novità che introduciamo diventa internazionale – aggiunge Corazzari-, si tratta di una modifica importante perchè le polizie locali hanno un ruolo sempre più rilevante nel garantire il presidio e la sicurezza del territorio, e in questo modo si aiuta il turista straniero che può contare su un punto di riferimento sicuro in caso di necessità. L’esigenza è nata dagli enti locali a maggior vocazione turistica e sarà utile anche in vista degli eventi legati ai giochi olimpici Milano-Cortina 2026”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).