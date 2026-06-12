Incontro tra Urso e il sindaco di Venezia Venturini, focus su prospettive industriali dell’area di Porto Marghera

VENEZIA (ITALPRESS) – Il ruolo di Venezia e di Porto Marghera nell’ambito della candidatura italiana a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico delle materie prime critiche, insieme allo sviluppo delle relative filiere industriali e alla sicurezza degli approvvigionamenti italiani ed europei: questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Venezia tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il sindaco Simone Venturini.

Nel corso del colloquio, primo incontro istituzionale tra Urso e Venturini dall’insediamento del nuovo primo cittadino, sono state approfondite le potenzialità e le prospettive di sviluppo dell’area di Porto Marghera, anche nel quadro delle aree oggi allo studio per la proposta italiana, le opportunità legate alle attività di logistica, riciclo e trasformazione dei materiali strategici e il contributo che il sistema produttivo e infrastrutturale del Nord-Est può offrire al rafforzamento delle catene del valore europee.

“Porto Marghera dispone di caratteristiche uniche per posizione geografica, infrastrutture e presenza industriale“, ha dichiarato il ministro Urso. “In un contesto internazionale in cui le materie prime critiche assumono un valore sempre più strategico, è fondamentale valorizzare gli asset che possono contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla crescita delle filiere industriali e all’autonomia produttiva europea”.

“Porto Marghera vuole essere protagonista di una nuova stagione industriale europea, fondata sull’innovazione, sulla sostenibilità e sulla capacità di garantire maggiore autonomia strategica al nostro Paese”, ha dichiarato il sindaco Simone Venturini. “Ringrazio il ministro Urso per l’attenzione concreta riservata a Venezia e per aver scelto di approfondire direttamente le potenzialità della nostra area industriale. Marghera dispone delle infrastrutture, delle competenze e della tradizione produttiva necessarie per svolgere un ruolo centrale nelle nuove filiere legate alle materie prime critiche, al riciclo e all’economia circolare”.

Nel corso dell’incontro, che ha visto anche la partecipazione del senatore veneziano Raffaele Speranzon, Urso e Venturini hanno inoltre approfondito alcuni dossier industriali di interesse per il territorio veneziano, con particolare riferimento alle principali realtà produttive presenti nell’area, alle loro prospettive di sviluppo e al contributo che possono offrire alle filiere strategiche legate al riciclo e alla raffinazione delle materie prime critiche. Nel corso della mattinata odierna, il ministro Urso effettuerà un sopralluogo a Porto Marghera insieme al vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, e ai tecnici della Commissione europea e dei ministeri coinvolti, per approfondire le potenzialità logistiche e industriali dell’area.

– foto ufficio stampa Mimit –

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