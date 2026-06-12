Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail, in Val di Zoldo 3.200 iscritti da 70 nazioni

ROMA (ITALPRESS) – “Carichi per la tredicesima edizione del Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail in Val di Zoldo, al via domani. Non una semplice gara di trail running, ma un viaggio fatto di energia e autenticità, davvero capace di diffondere nel mondo la bellezza di queste montagne. 3.200 partecipanti da 70 Paesi e 5 continenti. Un grande plauso per il lavoro degli oltre 500 volontari, una colonna portante di questa immensa occasione sportiva, organizzata dall’Atletica Zoldo in collaborazione per il marketing con il Team di Gruppo Matches. Fieri di far parte dell’organizzazione di questo grande evento inclusivo di sport per tutti. Un ringraziamento personale per i Patrocini concessi dal Dipartimento per lo Sport del Governo italiano, Coni, CIP Veneto, Regione del Veneto, Comune di Zoldo e Belluno e tante altre Istituzioni. Grazie ai partner che da anni ci sostengono come KAILAS FUGA, FORD, ENERVIT, Radio PiterPan, Sinteco, Silcon Plastic”. Così Andrea Cicini, Founder e Ceo di Gruppo Matches, sul posto da giorni in vista del via di venerdì, anche per accogliere dalla Cina il team tecnico di Kailas Fuga, title sponsor per tre anni di Dolomiti Extreme Trail grazie proprio all’accordo siglato da Gruppo Matches.

Per tre giorni il centro di Forno di Zoldo si trasformerà divenendo il cuore dell’evento e ospitando le zone di partenza e arrivo e il villaggio dedicato a sponsor ed espositori. Ci sarà modo anche di conoscere da vicino il brand cinese che supporta la manifestazione dolomitica. “Venerdì, 12 giugno, alle 15.00, allo stand KAILAS FUGA ci sarà un appuntamento dedicato ad uno shoes test con la nuova collezione KAILAS insieme ai loro atleti élite: l’attività è strutturata come una shake out run di circa 5 chilometri su percorso trail, un’occasione ideale per attivare le gambe prima della gara e allo stesso tempo mettere alla prova i nuovi modelli di scarpe in condizioni reali di utilizzo” spiega Andrea Cicini. “Non solo. Dopo la shake out run, presso lo stand KAILAS si terrà un panel talk con gli atleti élite: un momento dedicato al confronto diretto con i runner professionisti del team. L’incontro sarà un’occasione per approfondire il mondo KAILAS attraverso il punto di vista degli atleti, che condivideranno la loro esperienza in gara, le sensazioni legate ai prodotti, i metodi di allenamento e l’approccio alle competizioni trail. Un momento di dialogo aperto per entrare più nel dettaglio della performance e della preparazione atletica ad alto livello”.

Una gara attesa e partecipata Il secondo fine settimana di giugno in Val di Zoldo, cuore delle Dolomiti patrimonio dell’umanità Unesco, è infatti anche quest’anno dedicato a KAILAS FUGA Dolomiti Extreme Trail, evento che costituisce uno dei riferimenti del trail running a livello internazionale. La manifestazione si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 giugno, su sei distanze: 103 K (la gara regina, con 6.400 metri di dislivello positivo e altrettanti di dislivello negativo, 5 punti Itra), la 72 K (4.750 metri di dislivello, 4 punti Itra), la 55 K (la prima nata, 3.600 metri di dislivello, 3 punti Itra), la 35 K (nata nel 2025, 2.100 metri di dislivello, 2 punti Itra), la 22 K (1.120 metri di dislivello, 1 punto Itra) e infine la 11 K (570 metri di dislivello), che si svolgerà in forma non competitiva. Sempre attiva la DXT Inclusiva, quest’anno diversi team di atleti con le Joelette lungo la 11K. Riservata agli sportivi più giovani la Mini Dxt con oltre 400 bambini, su tracciato-gymkana di 2 chilometri. La 103 K, la 72 K, la 55 K, la 35 K e la 22 K sono gare qualificanti per l’UTMB Mont-Blanc e partecipano a ITRA National League oltre che al campionato Europe Trail Cup.

Altissima la partecipazione: KAILAS FUGA Dolomiti Extreme Trail ha superato ogni record: 3.200 iscritti, provenienti da 70 nazioni. Sulla 103 K, tra gli atleti quest’anno al via, Simone Corsini e lo sloveno Aleš Frlic in ambito maschile, Giorgia Nichetti, la britannica Natalie Taylor e la francese Julie Puthoste tra le ragazze. Nella 72 K riflettori su Gionata Cogliati, Michele Meridio, Davide Rivero, Giulia Jedrejcic e sulla slovacca Mahuliena Durecová. Sulla gara storica, quella che ha dato il via all’avventura Dxt, la 55 K, il rumeno Damian Bogdan, lo spagnolo Marc Bernades, e le azzurre Giulia Marchesoni e Lisa Borzani. Luca Fabris e Nicol Guidolin sono i top runner nella 35 K. Soddisfazione e orgoglio per gli organizzatori e gli abitanti della Val di Zoldo.

“Siamo davvero soddisfatti per risposta a questa edizione, risposta che conferma come KAILAS FUGA Dolomiti Extreme Trail incontri l’apprezzamento internazionale” commentano Corrado De Rocco e Paolo Franchi, coordinatori dello staff organizzativo. “Abbiamo conosciuto un ulteriore incremento delle iscrizioni e delle presenze di nazioni stranieri, facendo di fatto il sold out con parecchio anticipo sulla chiusura delle iscrizioni. A crescere, in particolare, è stata la 72 K che ha visto un incremento del 70 per cento dei concorrenti. In queste ore stiamo definendo gli ultimi dettagli di un appuntamento reso possibile dalla mobilitazione di tutta la valle e dal supporto di oltre cinquecento volontari”.

– Foto ufficio stampa Gruppo Matches –

(ITALPRESS).