Via al countdown per il Bufala Fest, si parte il 3 settembre a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e del valore della conoscenza, a Napoli, nella centralissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e all’integrazione della stessa con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare: questo e molto altro ancora è “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica, giunta alla nona edizione, che dal 3 al 7 settembre 2025 offre al grande pubblico stand di food che propongono piatti realizzati esclusivamente con i prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc.).

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la “Conoscenza – il sapere è nel sapore” e attraverso un qualificato cartellone di incontri e dibattiti, si scopre come oltre che per la filiera bufalina, anche per la filiera agroalimentare e per quella ittica, essa rappresenta uno strumento potente per rafforzare la fiducia del consumatore, favorire la fidelizzazione del cliente e promuovere pratiche di produzione sostenibili, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Bufala Fest 2025 prevede un ampio programma di iniziative dedicate alle famiglie con laboratori tematici per adulti e bambini e show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto. Inoltre, tutti i giorni, sono in programma talk dedicati al tema della conoscenza nell’area “Giardino delle Idee” con operatori ed esperti del comparto food ed autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del mondo bancario.

Tutti i dettagli della nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella” saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 1settembre, alle ore 15 (con imbarco a partire dalle ore 13,30), nel porto di Napoli, presso il Molo Angioino/Stazione Marittima, a bordo di MSC World Europa, ammiraglia e simbolo di innovazione di MSC Crociere, partner della kermesse. “Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato da Crea Eventi, in collaborazione con l’Associazione “Giardino delle Idee”, con Coldiretti Campania e con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

L’evento gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli. La manifestazione è un’attività co-finanziata nell’ambito del Pn Feampa 21-27, il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che affronta tre sfide fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei settori della P Pesca e dell’acquacoltura entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l’intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione.

