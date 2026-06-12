ROMA (ITALPRESS) – Enrica Mammucari è stata rieletta, all’unanimità, segretaria generale della Uila-Uil a conclusione dell’VIII congresso nazionale dell’organizzazione. Nella giornata conclusiva dei lavori è intervenuto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, toccando diversi temi, tra i quali la condizionalità sociale della PAC e la lotta al caporalato: “Sono orgoglioso del fatto che il mio primo decreto fu quello sulla condizionalità sociale perchè è il primo meccanismo per far comprendere che gli imprenditori che operano nella legalità devono essere protetti dalla concorrenza sleale di chi non rispetta le regole”. Il governo Meloni, ha spiegato Lollobrigida, si impegnerà in Europa per difendere la condizionalità sociale. Il ministro ha poi ribadito che coloro che sfruttano il caporalato non sono imprenditori ma criminali, sottolineando l’importanza della legalità: “Noi siamo per la legalità, ma essere per la legalità non vuol dire essere contrari all’immigrazione. Infatti, i flussi che abbiamo previsto noi non hanno eguali, il nostro è il governo che farà entrare più lavoratori in Italia in modo regolare”. Nel suo intervento la segretaria generale, rispondendo al ministro Lollobrigida ha detto: “Apprezziamo l’impegno del ministro a respingere con forza in Europa l’attacco alla condizionalità sociale, che alcuni Paesi vorrebbero sopprimere. Al tempo stesso ribadiamo la necessità di dare immediata efficacia alla Banca dati degli appalti, una norma prevista nel DL Agricoltura, necessaria per estirpare la malapianta del caporalato in giacca e cravatta delle cooperative senza terra che lucrano sulle vite umane, tutelando le imprese appaltatrici serie. Cosi come, per stabilizzare i lavoratori migranti entrati regolarmente in Italia con i precedenti decreti flussi e rimasti intrappolati nelle pastoie burocratiche della normativa, chiediamo che siano estese le misure previste dal Decreto 145 del 2024”. La segretaria generale ha, inoltre, tracciato la roadmap dei prossimi mesi fissando alcuni obiettivi imprescindibili come la tutela e la valorizzazione dei lavoratori dell’agroalimentare: “Le sfide sono quelle di sempre, da affrontare con maggiore determinazione e maggiore impegno. La Uila ha scelto il territorio, i comuni e le leghe bracciantili come sede di iniziative, di ascolto e di proposta per l’ascolto e per una proposta. Vogliamo un cibo buono ma anche giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell’agroalimentare il ruolo di protagonisti dei successi del nostro Made in Italy. Staremo sempre dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici e continueremo sempre a vedere nel dialogo istituzionale, nel confronto con le nostre controparti, la nostra strada maestra. Poi, quando sarà necessario battersi, saremo in grado di farlo, ma continueremo ad essere concreti, come siamo abituati storicamente, visionari, pragmatici, con una grande anima”.Insieme a Mammucari confermati, per il prossimo quadriennio, i segretari nazionali Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Antonio Mattei, Alice Mocci, Michele Tartaglione e il tesoriere Francesco Bove.

– Foto xb1/Italpress –

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