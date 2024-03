CATANIA (ITALPRESS) – Sono ben 23 gli Operatori Sanitari Specializzati che hanno ottenuto i benefici previsti dalla legge per l’internalizzazione presso dall’Arnas Garibaldi.

Salutati dal Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco, i lavoratori hanno voluto ringraziare quanti si sono adoperati per il raggiungimento dell’obiettivo, a cominciare dal Direttore Amministrativo, Giovanni Annino, e dal Responsabile dell’U.O. “Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria. Gestione Fondi PSN, Politiche del Personale e Relazioni Sindacali”, Daniele Sorelli.

I lavoratori sono stati collocati in servizio presso l’Hospice del Garibaldi-Nesima, diretto dal dottore Orazio D’Antoni, l’U.O. di Medicina DEA, diretta dal dottore Ignazio Morana, e l’U.O. di Geriatria, già diretta dal Dottore Marcello Romano.

Tra coloro che hanno voluto fare dare il benvenuto agli OSS era presente anche il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Professore Giuseppe Ettore.

