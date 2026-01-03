ROMA (ITALPRESS) – “Sto seguendo da vicino la situazione in Venezuela. Siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite”. Lo scrive su X la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “Con l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’UE, ci assicuriamo che i cittadini dell’UE nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno”, aggiunge.

“Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L’UE sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela”. Lo scrive su X l’alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas. “L’UE ha ripetutamente affermato che Maduro non ha legittimità e ha difeso una transizione pacifica. In ogni circostanza, i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati. Chiediamo moderazione – ha aggiunto – La sicurezza dei cittadini dell’UE nel Paese è la nostra massima priorità”.

– Foto IPA Agency –

