Venezia, Nanni Moretti “Non voglio fare sempre lo stesso film”

VENEZIA (ITALPRESS) - A sorpresa, Nanni Moretti cambia registro e porta in concorso a Venezia 83 Succederà questa notte, un film sull’amore, sugli incontri, le separazioni e i legami che continuano a definire le nostre vite. Ispirato alle storie dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, il film segue due personaggi che si rincorrono nella complessità delle rispettive vicende familiari. Nel cast Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro e lo stesso Moretti. “Quello che è cambiato negli ultimi trent’anni è non pretendere di conoscere i gusti del pubblico, - ha detto Moretti in conferenza stampa - ma cercare di raccontare la storia più urgente per me in quel momento. E, cambiando la storia, cambia anche il tono, il tono con cui quella storia vuole essere raccontata. Cambia anche lo stile. Tanti anni fa avevo coniato una frase un po’ scema per le conferenze stampa: ‘Vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello’. Con il passare del tempo non voglio più fare sempre lo stesso film”. xr7/col5/azn (Video di Federica Polidoro)