Vannacci “Europa schizofrenica, schierata con l’Ucraina ma importa gas russo”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Oggi l'Europa si è schierata completamente a favore dell'Ucraina. Però nell'ultimo semestre abbiamo incrementato in alcuni paesi addirittura del 160% le importazioni di gas dalla Russia, finanziando quell'economia di guerra che noi vorremmo invece combattere schierandoci insieme all'Ucraina. Insomma, sembra una strategia totalmente schizofrenica. E qual è la coerenza strategica di finanziare la resistenza ucraina se poi importiamo e aumentiamo le importazioni di gas proprio dalla Russia?". Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, nel suo intervento al Forum Teha a Cernobbio. ads/azn/mca1 (Fonte video: The European House - Ambrosetti)