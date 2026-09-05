Mattarella “Non si è stranieri a casa propria”

Mattarella “Non si è stranieri a casa propria”

ROMA (ITALPRESS) - "Le due giovani Repubbliche - rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana - vollero con saggezza, invece, affermare, con l'accordo,un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione Italiana: non si è 'allogeni', stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'art.3 della nostra Carta". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Merano per l'80° anniversario dell'autonomia della Regione Trentino Alto Adige. (ITALPRESS). ads/azn (Fonte video: Quirinale)