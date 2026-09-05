Vannacci “Esercito unico Ue? Incubo vedere le mie figlie con a capo Macron”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "L'esercito unico europeo non è partito, meno male. L'unico esercito comune si chiama interoperabilità. Il mio incubo è vedere partire un giorno magari le mie figlie in battaglia con un comandante che si chiami Macron o, ancora peggio, von der Leyen". Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, durante il suo intervento al Forum Teha a Cernobbio. ads/azn/mca1 (Fonte video: The European House - Ambrosetti)