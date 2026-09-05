Home Video News Pillole Schlein “Il Governo ha fallito, ci occuperemo noi dei problemi degli italiani”
Schlein “Il Governo ha fallito, ci occuperemo noi dei problemi degli italiani”
CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Il problema qui è uno: in questa rincorsa a destra tra Meloni, Salvini e Vannacci, chi paga il conto sono gli italiani. Perché non è che Vannacci dica cose diverse da quelle che dicevano Meloni e Salvini prima di andare al governo e gli italiani hanno ottima dimostrazione di dove portano quelle idee. Portano quattro anni dopo a stare peggio". Così la segretaria del PD Elly Schlein, a margine dell'evento "L'Altra Cernobbio". xm4/ads/mca1