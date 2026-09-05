Schlein “Il Governo ha fallito, ci occuperemo noi dei problemi degli italiani”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Il problema qui è uno: in questa rincorsa a destra tra Meloni, Salvini e Vannacci, chi paga il conto sono gli italiani. Perché non è che Vannacci dica cose diverse da quelle che dicevano Meloni e Salvini prima di andare al governo e gli italiani hanno ottima dimostrazione di dove portano quelle idee. Portano quattro anni dopo a stare peggio". Così la segretaria del PD Elly Schlein, a margine dell'evento "L'Altra Cernobbio". xm4/ads/mca1