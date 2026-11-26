Caccia, Pecoraro Scanio “Legge ‘sparatutto’ incostituzionale, va affossata”

ROMA (ITALPRESS) - "Una legge incostituzionale e contraria alle normative europee. Per questo la cosiddetta legge 'sparatutto' in discussione in Parlamento deve essere affossata". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, che rivolge un appello "anche a quella parte del centrodestra che sa perfettamente che l'80% degli italiani è contro la caccia e che forzare con una norma così sbagliata porterà all'abolizione totale della caccia in Italia". "Si capisce bene – prosegue – perché le manifestazioni, giustissime, di tutte le associazioni ambientaliste trovino la condivisione della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, mentre in Parlamento si discute una legge assurda e ignobile, che prevede addirittura di poter sparare sulle spiagge, nelle aree protette dello Stato, in zone di pregio e di grande importanza per la biodiversità". Secondo Pecoraro Scanio il testo si pone in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, modificato pochi anni fa per inserire tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. "È evidente che si tratta di una norma incostituzionale se si cerca di attribuire al cacciatore un ruolo quasi di controllore della biodiversità. È mai possibile che chi spara alla fauna, seppure secondo determinate regole, possa diventarne il tutore? Esistono i guardiaparco, i carabinieri forestali, le strutture preposte a far rispettare davvero le norme sulla fauna selvatica". "Questa normativa va bloccata – conclude – prima che si renda necessario l'intervento della Corte costituzionale o un nuovo referendum, con il quale i cittadini finiranno per abolire del tutto la caccia. Lo sappiano anche le associazioni venatorie meno estremiste e meno fanatiche: questa norma rischia di essere la pietra tombale su ogni attività venatoria, perché il troppo è veramente troppo". mgg/gsl