Varchi “Stadio Palermo? Rigenerazione urbana verso Europei 2032”

ROMA (ITALPRESS) - "Una giornata importante perché diamo un palcoscenico nazionale a un'iniziativa molto importante da parte del Palermo, che ha deciso di investire su un nuovo stadio, che significa rigenerazione urbana e proiettare la città verso uno scenario internazionale verso Euro2032". Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e segretario di Presidenza della Camera, a margine del convegno intitolato "Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare", presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. ari/mrv