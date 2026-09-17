Mattarella “La violenza sulle donne è un’emergenza di primaria importanza”

GROSSETO (ITALPRESS) - "Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui: la prima è sottolineare e testimoniare l'allarme che continua ad essere presente, non solo l'attenzione ma l'allarme, e l'impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi, l'anno passato ci sono stati 97 femminicidi, nel primo semestre di quest'anno già 34: è un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la visita alla "stanza rosa" del pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. "Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese". col4/gsl (Fonte video: Quirinale)