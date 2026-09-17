Università, Bernini “Insieme alla Gdf contro le truffe sulle borse di studio”

ROMA (ITALPRESS) - Il bilancio della collaborazione "con la Gdf è straordinario. Crediamo molto nel diritto allo studio" e grazie a questa collaborazione "migliaia di ragazze e ragazzi sono riusciti ad ottenere quello che meritavano, ma che qualcuno aveva sottratto facendo delle truffe. La stessa cosa stiamo chiedendo di fare per i 63.220 posti letto che abbiamo predisposto per il bando Pnrr perché vengano gestiti in maniera corretta, perché come sempre quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti vengano erogati nella maniera più corretta". Così la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della presentazione del rafforzamento della collaborazione tra MUR e Guardia di Finanza per la tutela del diritto allo studio universitario, ricordando che nel Cdm di ieri "sono state incrementate le borse di studio con 288 milioni". xb1/col4/gsl