AI nelle imprese, quasi una su cinque la utilizza

ROMA (ITALPRESS) - L’Intelligenza Artificiale entra sempre di più nelle imprese italiane e si avvicina alla soglia di un’azienda su cinque. È quanto emerge da uno studio di Unioncamere, realizzato in collaborazione con Dintec, che fotografa la diffusione delle soluzioni di IA nel sistema produttivo. Tra il 2024 e il 2025, la quota di imprese che dichiara di utilizzare soluzioni di Intelligenza Artificiale è passata dal 13 per cento al 19,5 per cento. In un solo anno, quindi, l’utilizzo della tecnologia ha registrato una crescita di oltre sei punti percentuali. L’analisi di Unioncamere si basa su oltre 20 mila rilevazioni effettuate negli ultimi due anni attraverso lo strumento di assessment utilizzato dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio. I dati indicano un consolidamento dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano. La diffusione della tecnologia, però, non procede allo stesso ritmo in tutti i settori. Secondo lo studio, infatti, il livello di adozione è fortemente condizionato dalla maturità digitale delle imprese e dalle loro capacità organizzative. gsl