Napoli, Tajani “A ottobre tavolo con il centrodestra per definire il candidato”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Ne dobbiamo parlare, vediamo quale sarà il nome definitivo. Noi mettiamo sul tavolo i nostri nomi e poi vediamo. Chi sono i migliori, quelli che possono dare i migliori risultati. Il candidato vincente si sceglie." Lo ha detto il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, in chiusura della prima riunione della nuova segreteria regionale in Campania, in merito alla possibilità di un candidato a sindaco di Forza Italia per le prossime amministrative di Napoli, previste per il 2027. xm9/mrc/gsl