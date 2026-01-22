Valditara “Proposte nuove misure per l’inclusione degli studenti palestinesi”

ROMA (ITALPRESS) - "All'interno del piano, predisposto dal governo a meta' ottobre per la ricostruzione di Gaza, abbiamo proposto intanto alcune misure per l'accoglienza e l'inclusione degli studenti palestinesi. Tra queste misure c'è il coinvolgimento delle famiglie, la personalizzazione degli apprendimenti e il potenziamento linguistico. Ovviamente questo piano è desinato alle scuole dove sono iscritti gli studenti palestinesi". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo l'incontro con gli studenti provenienti da Gaza. ads/mca3 (fonte video: Giuseppe Valditara)