Cina, droni in azione per favorire il rimboschimento nel Gansu

I droni stanno contribuendo a trasformare le montagne brulle in paesaggi verdeggianti nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. In un parco suburbano, alcuni droni utilizzati per la protezione delle piante trasportano con precisione gli alberelli lungo ripidi pendii, rendendo il rimboschimento più sicuro, rapido e molto più efficiente rispetto ai metodi manuali tradizionali. La tecnologia sta accelerando l'impegno della Cina per il ripristino ecologico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)